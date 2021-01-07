Евровидение-2019: Соцсети неоднозначно отреагировали на песню KAZKA - Apart

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KAZKA /instagram.com/kazka.band

В Сети активно набирает популярность новый сингл популярной украинской группы KAZKA под названием Apart, который будет участвовать в нацотборе на Евровидение-2019. Трек уже занял свое место в трендах YouTube, а также вызвал бурные обсуждения.

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Сама композиция Apart соединила в себе украинские народные мотивы и современную музыку, что звучит довольно гармонично. И хоть весь текст на английском языке, в песне все же можно услышать украинские строчки, которые дополнили ее.

Слушатели популярного коллектива отметили в комментариях, что уже давно не слышали подобной музыки на отборе, а также порадовались треку и пожелали удачи музыкантам. Некоторые оказались в восторге от смешивания мотивов, а также рассказали, что в песне есть своя магия.

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Однако другие фанаты подчеркнули, что хоть Apart и является отличным отдельным произведением, но все же на Евровидение, по их мнению, не подходит из-за скучности. Другие же сообщили, что ожидали большего, а также заметили, что в композиции нет запоминающегося элемента. Также комментаторы в соцсетях выразили свое мнение о том, что песня неплохая, однако солистка вживую ее спеть не сможет.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Композиция KAZKA - Apart набрала уже более 1,2 миллионов просмотров на YouTube, а также ей поставили 21 тысячу лайков и 2,9 тысячи дизлайков. Песня для нацотбора заняла 19-ое место в трендах YouTube.

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