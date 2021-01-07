NRavitsa Planet представили веселый клип с Винником, Поляковой и Вакарчуком

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NRavitsa Planet — Селфи /instagram.com/nravitsaplanet

Популярная украинская группа NRavitsa Planet опубликовала новый клип на песню Селфи, который является довольно забавным и необычным. Все дело в том, что в видео появились такие известные отечественные артисты, как Олег Винник, Оля Полякова, Монатик, Pianoбой, Джамала, Святослав Вакарчук и другие.

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В клипе солист группы играет в видеоигру на приставке SEGA, в которой управляет своим персонажем и должен собрать как можно больше фотографий со знаменитостями. Именно на селфи-снимках и появляются украинские звезды шоу-бизнеса в музыкальном видео.

Зрители в комментариях положительно оценили новую видеоработу музыкантов, отметив, что это очень веселый клип, а саму идею назвали крутой.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Nravitsa Planet - Селфи вышел на официальном YouTube-канале группы и его посмотрели более 4 тысяч раз, однако он стремительно набирает популярность.

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