7 февраля стартует фестиваль короткометражного кино "ШОК-Shorts"Пресс-релиз
Погрузись в безумный вихрь эротики, ужасов и полного безумия!
7 февраля в кинотеатрах Украины стартует фестиваль короткометражного кино "ШОК-Shorts"!
В программу вошли шокирующе откровенные и бесстыдно захватывающие фильмы, от которых загорятся щеки даже у самых раскрепощенных кинозрителей.
Как секс спасет мир от апокалипсиса? Что делать, если полюбишь зомби? Есть ли у мужчин сердце? Приходите и узнайте все сами!
Желаем ШОКирующего приятного просмотра!