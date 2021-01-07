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7 февраля стартует фестиваль короткометражного кино "ШОК-Shorts"Пресс-релиз

Погрузись в безумный вихрь эротики, ужасов и полного безумия!
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7 февраля в кинотеатрах Украины стартует фестиваль короткометражного кино "ШОК-Shorts"!

В программу вошли шокирующе откровенные и бесстыдно захватывающие фильмы, от которых загорятся щеки даже у самых раскрепощенных кинозрителей.



Как секс спасет мир от апокалипсиса? Что делать, если полюбишь зомби? Есть ли у мужчин сердце? Приходите и узнайте все сами!

Желаем ШОКирующего приятного просмотра!

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Фильмы ужасов эротика фестиваль кино ШОК-Shorts Все теги
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