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7 февраля в кинотеатрах Украины стартует фестиваль короткометражного кино "ШОК-Shorts"!

В программу вошли шокирующе откровенные и бесстыдно захватывающие фильмы, от которых загорятся щеки даже у самых раскрепощенных кинозрителей.

Как секс спасет мир от апокалипсиса? Что делать, если полюбишь зомби? Есть ли у мужчин сердце? Приходите и узнайте все сами!

Желаем ШОКирующего приятного просмотра!

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