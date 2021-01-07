Tom Odell возвращается в Киев с грандиозным шоу

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Tom Odell выступит в Киеве /Getty Images

Всемирно известный британский певец Tom Odell возвращается в столицу Украины с большим концертом, на котором подарит свою энергетику и покажет, что такое настоящий разрыв танцпола.

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Он является лучшим исполнителем по версии BRIT Awards, а также признан настоящей английской сенсацией, ведь его песни вызывают массу эмоций, их слушают во всем мире, а все концерты он отыгрывает, будто в последний раз. Каждое его шоу незабываемо, а теперь же он презентует новый альбом под названием Jubilee Road.

Большой концерт Tom Odell в Киеве состоится 5 февраля в клубе Stereo Plaza (пр. Лобановского, 119). Начало: 20:00. Цена: от 950 гривен.

Ранее сообщалось о том, что легендарный рэпер из Wu-Tang Clan выступит в Киеве