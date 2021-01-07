Вечерний Квартал устроят большое праздничное шоу в Киеве

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Вечерний Квартал выступят с большим шоу /instagram.com/kvartal95official

Популярный украинский юмористический проект Вечерний Квартал выступит с большим новогодним шоу в Киеве, на котором можно будет насладиться новыми номерами, а также звездами студии Квартал 95.

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Именно на этой неделе лучшие комики страны будут прощаться вместе со своими зрителями с прошлым 2018-ом годом, и начинать новый с юмором, зрелищными номерами и отличными шутками! Это будет эксклюзивное праздничное выступление на бис с Владимиром Зеленским, Еленой Кравец, Евгением Кошевым и другими любимыми артистами Вечернего квартала.

Большое юмористическое шоу состоится 24 января в концертном зале Freedom Hall (г. Киев, ул. Кирилловская, 134). Начало: 19:00. Цена: от 800 гривен.

Ранее сообщалось о том, что комедия Я, Ты, Он, Она с Зеленским поставила абсолютный рекорд