Ляпис-98 выступят с большим новогодним концертом в Киеве

Поделись







Ляпис-98 выступят с драйвовым концертом в Киеве /instagram.com/lyapis98

Знаменитая группа Ляпис-98 во главе с Сергеем Михалоком устроят незабываемое и масштабное праздничное шоу в Киеве уже в этом месяце. Именно там они подарят самые незабываемые и мощные эмоции, которые зарядят всех фанатов их музыки!

Читай также: Алану Бадоеву 38: ТОП-5 его лучших клипов

На грядущем концерте Ляпис-98 исполнят свои самые главные и громкие хиты - Ау, Метелица, Капитал, Воины света и другие. Начинать год с таких мероприятий - сплошное удовольствие, ведь там будет море драйва, а сам Михалок покажет, что он еще на многое способен!

Большой концерт состоится в канун Старого Нового Года, 13 января, в клубе Caribbean Club (ул. С. Петлюры, 4, Киев). Начало: 19:00. Цена: от 900 гривен.

Ранее сообщалось о том, что Ивангай вернулся на YouTube с хитом, взлетевшем в трендах