Вилледж стайл: ВИА Кипяток показали клип про украинское село

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ВИА Кипяток выпустили новый юмористический клип /facebook.com/vipternopil

Популярная украинская юмористическая команда VIP Тернополь (VIP Тернопіль) уже давно создала отдельный музыкальный проект ВИА Кипяток, в составе которого комики снимают довольно смешные клипы о разных жизненных ситуациях. В этот раз темой стало украинское село.

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В клипе Вилледж Стайл юмористы рассказали о жизни в селе и о том, чем она отличается от городской и богатой. По сюжету главный герой в лице Тараса Стадницкого вместе со своими друзьями собрался работать в поле, однако встретил одноклассника на Lamborghini, который довольно иронично отозвался о деревенской жизни. Ответ от героев стал необычным, представившим множество комичных доводов в пользу их образа жизни, а исполнение было в жанре рэп. К тому же в клипе присутствует юмор и показано множество смешных ситуаций, связанных с украинским селом.

Клип Вилледж Стайл от ВИА Кипяток уже набрал более 420 тысяч просмотров и занял 19 место в трендах YouTube. Напомним, что предыдущий клип команды Синяя Полоска в данный момент имеет 9,7 миллионов просмотров на канале.

Ранее сообщалось о том, что Little Big и Руки Вверх выпустили мощный и драйвовый клип