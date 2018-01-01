Bigmir)net подарит билеты на грандиозное шоу Беz Обмежень во Дворце Спорта

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Bigmir)net разыграет четыре билета на концерт Без Обмежень

Популярная рок-группа, завоевавшая сердца десятков тысяч украинцев, выступят с большим концертом на одной из самых вместительных площадок в столице. На зрелищном шоу будут спеты все хиты, новинки, а также фанатов ожидает самый настоящий драйв и вся палитра эмоций.

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И у нас есть хорошая новость для всех желающих посетить такое громкое событие! Bigmir)net уже 16 декабря разыграет целых четыре (по два каждому) билета на концерт Беz Обмежень, которые достанутся двоим счастливчикам. Для этого нужно выполнить несложные действия, а именно:

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В комментариях к посту отметить человека, с которым вы хотите пойти на концерт.

И все! А дальше дело за малым - с помощью сайта RANDOM победители будут выбраны уже в это воскресенье, 16 декабря.

Концерт состоится 18 декабря во Дворце Спорта (г. Киев, пл. Спортивная, 1). Начало: 19:00. Цена за билет: от 390 гривен.

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