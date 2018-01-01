Хлывнюк рассказал, когда выйдет новый альбом Бумбокса

Лидер группы Бумбокс Андрей Хлывнюк сказал, когда ждать новый альбом и о чем будут песни.

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Андрей Хлывнюк /Facebook.com

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Лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк рассказал, что планирует издать новый альбом "Тайный код" весной 2019-го. Две песни для новой пластинки записали на французской студии La Fabrique – в Провансе.

По словам артиста, все песни с новой пластинки будут глубоко лирическими. Некоторые композиции будут посвящены разлуке и крутым поворотам в жизни. Также будут мотивационные и социальные песни.

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В альбом также войдет ремейк известной песни "Крихітки Цахес" - Ангела як я. В редакции Бумбокс она получит название "Ангела".

О том, как проходила запись песен во Франции артисты сняли документалку, первая серия которой выйдет 11 декабря.

Ранее мы писали, что новая песня Бумбокс вызвала восторг у слушателей.