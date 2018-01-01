"Многие меня корят": Бадоев рассказал, почему продолжает работать с российскими артистами

Режиссер Алан Бадоев рассказал в интервью о цене на свои работы и сотрудничестве с российскими звездами.

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Режиссер Алан Бадоев /instagram.com/alanbadoev

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Украинский режиссер Алан Бадоев заявил, что будет продолжать снимать клипы для российских артистов, несмотря на укоры со стороны общественности.

Интервью с ним появилось на segodnya.lifestyle.

Бадоев аргументировал сотрудничество тем, что знает этих звезд более 15 лет – и не профессионально отказывать им в работе над клипами.

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Также подчеркнул, что артисты, которые гастролируют у нас, дают возможность заработать украинцам. "Они могли бы снять свои клипы в Москве, однако продолжают ездить к нам", - заметил Бадоев. Режиссер отметил, что это происходит потому, что в Украине создана такая атмосфера, в которую хотят попасть все артисты с постсоветского пространства.

Бадоев сказал, что его проекты стоят дороже, чем у остальных режиссеров в "СНГ".

Цены за его клип стартует от 15 тыс дол. Конечной суммы режиссер не назвал. Самая дорогая работа режиссера на сегодня - музыкальный фильм для Лары Фабиан. Он оценивался в 3 млн. долларов.

Из самых дорогостоящих клипов Алан Бадоев отметил работы для Макса Барских - от 110-ти и почти до 200 тыс дол.

Ранее мы писали, что шоу Макса Барских пытались сорвать.