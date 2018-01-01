"Запиканные" крепкие словечки и бальные платья: Участницы "пацанок" представили клип

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Участницы проекта "Пацанки: Новая жизнь" /instagram.com/patsankapanyanka

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Участницы украинского шоу "Пацанки" выпустили дебютный клип "Принцессы".

Срежиссировала видео известный клипмейкер Елена Винярская.

Для выражения своих эмоций артистки употребляют "крепкие словечки", которые в клипе "запикивают". Песню написал Владимир Бебешко.

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В клипе три девушки появляются в ярких образах. Первый – бальные платья и "барокковые" парики. Второй - купальники и шубы, под туфли с каблуками героини надели носки. Третий образ в стиле конца 80-х - девушки облачились в спортивки, лосины и куртки-ветровки.

По словам трио, клипом хотели показать, как антигламурные внешне они могут быть нежными девочками внутри.

Ранее мы писали, вышел новый клип "Пошлая Молли".