В клипе на полуголого Бабкина вылили 16 тонн воды

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Сергей Бабкин в клипе "Дихай повільно" /Скриншот с YouTube

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Украинский исполнитель Сергей Бабкин выпустил клип на песню "Дихай повільно".

Бабкин спел о том, что нужно уметь ценить каждое мгновенье жизни и наслаждаться красотой, которая нас окружает.

На видео певец подставляет голый торс дождю, "ловит" лучики солнца и медитирует на фоне многочисленных китайских фонариков.

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Клип снимали 20 часов. Для сцен с дождем, который льется на артиста из нависающей тучи, использовали почти 16 тонн воды. Сергей рассказал, что во время съемок, пока команда переставляла аппаратуру – он грелся с помощью йоги – так как снимали в ноябре, а помещение не отапливалось.

"Дихай повільно" – трек из нового альбома Бабкина "Музосфера", все песни в котором - на украинском языке. Первая яркая работа Бабкина на украинском "Де би я" - стала очень популярной в чартах и собрала позитивные отзывы.

Ранее мы писали, что в клипе Мишель Андраде подметили пикантную деталь.