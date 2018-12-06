Надю Дорофееву наградили за любовь к k-pop
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Украинская певица, участница "Время и Стекло", которые недавно стали лучшей группой года, Надя Дорофеева получила награду за вклад в культуру Южной Кореи. Об этом она написала в Инстаграм, добавив подборку фото.
Дорофееву отметили за вклад в музыкальное направление k-pop и продвижение корейской культуры в Украине, а нашей - в Южной Корее.
Дорофеева отметила, что ей вдвойне приятно получить такую награду, поскольку она касается ее сильного увлечения. Дорофеева увлекается корейской культурой, она активно носит наряды модных корейских дизайнеров и популяризирует k-pop в Украине.
Уже несколько лет я не устаю восхищаться Кореей и признаваться в любви корейской моде, музыке, дизайну, k-pop культруре. И горжусь, что именно эта страна стала вдохновением для появления концепт-стора @sododo.official и участия @vremyaisteklo в музыкальном празднике дружбы Ukraine like Korea. Для меня большая честь получить награду от Посольства Республики Корея в Украине за вклад в укрепление корейского имиджа в Украине и украинского имиджа в Корее, популяризацию k-pop культуры, корейской моды и музыки из рук Посла Республики Корея в Украине Ли Янг Гу. Благодарю Николая Георгиевича Баграева за вдохновляющие инициативы и внимание к украинским артистам. Уверена, что это начало большой творческой и музыкальной дружбы!
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