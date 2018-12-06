Надю Дорофееву наградили за любовь к k-pop

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Надя Дорофеева /instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица, участница "Время и Стекло", которые недавно стали лучшей группой года, Надя Дорофеева получила награду за вклад в культуру Южной Кореи. Об этом она написала в Инстаграм, добавив подборку фото.

/пресс-служба

Дорофееву отметили за вклад в музыкальное направление k-pop и продвижение корейской культуры в Украине, а нашей - в Южной Корее.

Дорофеева отметила, что ей вдвойне приятно получить такую награду, поскольку она касается ее сильного увлечения. Дорофеева увлекается корейской культурой, она активно носит наряды модных корейских дизайнеров и популяризирует k-pop в Украине.

Ранее мы сообщали, что назвали лучших украинских исполнителей.