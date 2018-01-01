4 декабря в Национальной Опере Украины состоялся концерт нового шоу украинской скрипачки Ассии Ахат, которое в марте 2019 выйдет на общественном телевидении США- PBS.

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Ассия Ахат, которая уже многие годы задает тон в мировой скрипичной музыке, сыграла для украинских зрителей более 20 любимых во всем мире песен разных времен.

Виртуозная игра легендарной скрипачки, интересные костюмы, невероятные световые эффекты, оркест и хор из 60-ти человек – подарил гостям концерта незабываемый вечер и массу эмоций.

Гостевым артистом у Ассии выступил легендарный американский пианист и певец – Итан Бортник (Ethan Bortnick), на счету которого 5 успешных PBS шоу и более 1000 полностью распроданных концертов.

Идея создания шоу родилась у Ассии и ее американского продюсера после выступлений по городам США, которые с большим успехом прошли в начале 2018- зрители от Калифорнии до Род Айленда настолько тепло принимали нашу скрипачку, что стало понятно- ее талант и высочайшее мастерство будут очень востребованы требовательной американской аудиторией.

Подготовка к шоу заняла несколько месяцев и осуществлялась двумя командами- в США и Украине. У PBS высочайшие стандарты ко всем концертам, которые они транслируют- как технические так и креативные-и концерт Ассии полностью им соответствует.

На сентябрь 2019 запланирован тур Ахат по 15 городам восточного побережья США.