Надя не дотягивает: За что ругают выступление Дорофеевой и Монатика

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Монатик и Дорофеева /instagram.com/monatik_official

Совсем недавно популярные украинские исполнители Надя Дорофеева и Дима Монатик выступили на премии M1 Music Awards со своим хитом Глубоко. Выступление было наполнено световыми эффектами, танцевальными постановками и космическими декорациями. А изюминкой стало то, что небольшую часть трека внезапно исполнил Позитив (Время и Стекло).

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Видеозапись выступления все больше и больше набирает популярность на YouTube, как и отзывы от зрителей. Так, в комментариях люди отметили, что Монатик серьезно выложился, но некоторым мешало то, что очень сильно играла фонограмма, под которую, по мнению слушателей, не попадала Дорофеева и не дотянула до уровня своего коллеги. К тому же, раскритиковали работу оператора и то, что Позитив появился всего лишь на пару строчек. Однако некоторые фанаты нашли и плюсы в выступлении и остались довольны.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Видео уже набрало 240 тысяч просмотров и возглавило тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что зрители раскритиковали выступление Каменских