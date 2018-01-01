U2, Coldplay, Эд Ширан: Сколько заработали самые богатые музыканты в 2018

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Эд Ширан занял 3 место в рейтинге /instagram.com/teddysphotos

Каждый год знаменитый американский журнал Forbes публикует самые различные рейтинги о заработках тех или иных звезд. В этот раз тема коснулась музыкантов, которые в 2018-ом году попали в рейтинг самых богатых в мире.

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Лидирующие позиции занимают британцы и ирландцы. Таким образом, группа U2 съездила в международный тур, благодаря которому музыканты заработали 118 миллионов долларов. Нечему удивляться, ведь эти ребята считаются одними их самых успешных в мире. Им в спину дышат англичане Coldplay, которые два года колесили в масштабном турне и в итоге стали богаче на 115 млн долларов. Третьим оказался Эд Ширан, выпустивший пластинку Divide и давший огромное количество концертов по всему миру. Его доход оценили в 110 миллионов в той же валюте.

Певец, которого успели окрестить новым Майклом Джексоном, Бруно Марс попал ровно в 100 миллионов, а вот у Кэти Перри немного меньше - 83. Тэйлор Свифт уже далеко не первая во всем, а ее заработок составил 80 млн долларов. За ней последовал известный хип-хоп-исполнитель Jay-Z - 76,5 (однако он самый богатый из рэперов), далее - легендарные Guns`N`Roses, которые смогли тряхнуть стариной за 71 миллион. Список закрывают Роджер Уотерс из Pink Floyd (68 млн) и рэпер P.Diddy, который частенько появляется в списках Forbes. Его счет пополнился на 64 миллиона долларов.

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