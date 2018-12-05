"Массовая атака на "Казку": Юрий Никитин рассказал о фейковых новостях

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Участники группы Казка /instagram.com/kazka.band

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"То, что о группе "Казка" стали активно придумывать несуществующие новости - говорит о том, что она перешла в высшую лигу украинского шоубиза", - сказал продюсер группы Казка Юрий Никитин в интервью украинским СМИ.

Так, несколько дней назад в Сети стала распространяться информация, что в марте будущего года Казка примет участие в российском концерте "Песня года", который состоится в Германии. Новость вызвала негативную реакцию пользователей, после чего участники группы написали в Фейсбуке, что сообщение - фейк.

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Юрий Никитин в свою очередь тоже назвал новость "фейковой" и подчеркнул, что видит в обилии такой дезинформации - настоящую атаку на проект Казка. А ее цель - сдержать популярность проекта в Украине и за рубежом. Также он отметил, что шумиху в Сети раздували в большинстве "пустышки" - комментарии о "зраде Казки" распространяли с пустых профилей.

Никитин уверен, что дело в зависти конкурентов, которым не дает покоя стремительная популярность Казки - потому ее пытаются облить грязью.

Однако, Никитин подчеркнул, что аудитория группы - в основном мыслящие люди, потому на их отношение к Казке такие фейки никак не повлияли.

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Секрет популярности Казки Никитин оценивает комплексно - тут, по мнению продюсера, сработало много факторов. "Это как парад планет", - сравнил Юрий. Он подчеркнул, что в музыке такое в среднем встречается раз на 10 лет. На его памяти таким феноменом стал Данилко с проектом Верка Сердючка.

Потенциал группы Казка, со слов Юрия, чувствовался с самого начала. Единственное, чего не могли предугадать - охват многочисленной зарубежной публики, которая не понимает украинского.

Успех главного хита группы - "Плакала" Никитин объясняет тем, что в песне слушатели находят что-то для себя, очень личное. Так, продюсер подчеркивает, что его супруга видит "фишку" в словах - сакральный акт очищения через слезы. Многих привлекает музыка, или интересное использование хип-хоп битов.

На сегодня песню плакала перепели на русском, турецком, английском и казахском языках.

Ранее мы писали, что на странице российского "Нового радио" появился ролик в поддержку группы "Казка".