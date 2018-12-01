"Слизала у Бейонсе": В Сети распекают Лорак за наряды шоу "Дива"
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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, продолжает пиарить в Сети свое шоу "Дива". Концерт появится в эфире российского ТВ в субботу, 8 декабря.
Промо-ролик с нарезкой из шоу певица выложила в Инстаграм.
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Пользователи раскритиковали сценические образы Лорак, и упрекнули ее в том, что певица копирует манеру одеваться американских звезд Бейонсе и Джей Ло, которые появляются на сцене в шубах. Также Дженифер Лопес выступала на одном из концертов в купальнике и головном уборе из цепочек, похожем на наряд Лорак в "Диве".
Также зрители отметили, что Лорак слишком переигрывает на сцене.
Некоторые пользователи отметили, что Лорак не хватает нового, более серьезного репертуара.
Анонс своего шоу Лорак сделала и в программе Ивана Урганта. Певица заметила, что выход "Шоу Дива" на российском канале - большое событие для нее.
Ранее мы писали, что Лорак упрекнули в пении под фонограмму.