"Слизала у Бейонсе": В Сети распекают Лорак за наряды шоу "Дива"

Ани Лорак раскритиковали за плагиат сценических образов в шоу "Дива".

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Украинская певица Ани Лорак /instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак, которая живет и выступает в России, продолжает пиарить в Сети свое шоу "Дива". Концерт появится в эфире российского ТВ в субботу, 8 декабря.

Промо-ролик с нарезкой из шоу певица выложила в Инстаграм.

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Пользователи раскритиковали сценические образы Лорак, и упрекнули ее в том, что певица копирует манеру одеваться американских звезд Бейонсе и Джей Ло, которые появляются на сцене в шубах. Также Дженифер Лопес выступала на одном из концертов в купальнике и головном уборе из цепочек, похожем на наряд Лорак в "Диве".

/Скриншот с instagram.com

Также зрители отметили, что Лорак слишком переигрывает на сцене.

/Скриншот с instagram.com

Некоторые пользователи отметили, что Лорак не хватает нового, более серьезного репертуара.

/Скриншот с instagram.com

Анонс своего шоу Лорак сделала и в программе Ивана Урганта. Певица заметила, что выход "Шоу Дива" на российском канале - большое событие для нее.

Ранее мы писали, что Лорак упрекнули в пении под фонограмму.