Француз написал для Евровидения песню на украинском языке

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Поль Манандиз /.facebook.com/paul.manandise

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Французский исполнитель Поль Манандиз выложил в Сеть песню на украинском языке "О чем молчит мое сердце". С ней он примет участие в украинском нацотборе на песенный конкурс Евровидение-2019. Песню Поль написал в соавторстве с украинским исполнителем Игорем Татаренко.

В лирической композиции певец призывает прислушаться к своему сердцу, ведь оно не способно солгать.

Поль Манандиз женат на украинке, живет в Украине с 2015-го. В 2017-м он уже хотел поучаствовать в нацотборе на Евровиденье, но не прошел этап продюсеров. Также Поль участвовал в кастинге Х Фактор 9 сезона. Артист перевел на французский песню Арсена Мирзояна "Джеральдина" о дочери Чарли Чаплина и "Молоду вовчицю" Олега Винника.

Ранее мы писали, что TAYANNA будет представлять Украину песней на родном языке.