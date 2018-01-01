"Завидовала Кричевскому": Билык оправдалась за песню в стиле русского шансона

Ирина Билык рассказала, почему написала песню "Леня, Леонид", за которую ее раскритиковали в Сети.

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Ирина Билык в клипе "Леня Леонид" /Скриншот с YouTube

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Певица Ирина Билык, которую в Сети недавно раскритиковали за клип на песню "Леня, Леонид", написанную в стиле русского шансона, рассказала СМИ, почему написала композицию.

Билык сказала, что она и раньше писала песни в стиле шансон. На такое творчество Ирину вдохновляет дружба с исполнителями Гариком Кричевским и Евгением Кемеровским, которым певица по-доброму завидует. Однако, шансон, по мнению Билык – более мужская музыка, поэтому композиции потом переделываются ближе к "поп".

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А песня про Леонида - осталась почти без изменений. Композицию Билык посвятила своему соседу, с которым у артистки хорошие отношения.

Клип на песню "Леня, Леонид" вышел месяц назад, в начале ноября. Действие происходит в ресторане, где сама Билык играет то официантку, то певицу в заведении. В кадре появляются портреты экс-президентов Кучмы и Кравчука и бывшего столичного мэра – Черновецкого. Ролик и песню раскритиковали в Сети, написав, что Билык не идет такая манера исполнения. Многие отметили неправильное употребление предлога "на"– артистка поет "на Украине".

Ранее мы писали, что Ирина Билык появилась в новом клипе в образе хипстерши.