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Олег Скрипка будет петь в аэропорту

Украинский артист Олег Скрипка даст предновогодний концерт в киевском аэропорту Борисполь.
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Музыкант Олег Скрипка
Музыкант Олег Скрипка
/Facebook.com

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В канун новогодних праздников музыкант Олег Скрипка бесплатно выступит в столичном аэропорту Борисполь. Об этом сообщает новостной портал Наш Киев.

Концерт "Aviasession на чемоданах" запланирован на 23 декабря, на третьем этаже зоны регистрации терминала D. Начало в 17.00.

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Также источник сообщает, что послушать выступление смогут не только путешествующие, а и все ценители творчества Скрипки. Обещают даже трансфер от станции метро Харьковская. 

На Рождество по восточному обряду - 7 января - Олег Скрипка дает концерт в столичном Дворце Украина. Цена билета стартует от 150 грн.

Ранее мы писали, что группу Казка приписали к российской Песне Года.

 

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Источник: Afisha.bigmir.net
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