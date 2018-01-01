Олег Скрипка будет петь в аэропорту

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Музыкант Олег Скрипка /Facebook.com

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В канун новогодних праздников музыкант Олег Скрипка бесплатно выступит в столичном аэропорту Борисполь. Об этом сообщает новостной портал Наш Киев.

Концерт "Aviasession на чемоданах" запланирован на 23 декабря, на третьем этаже зоны регистрации терминала D. Начало в 17.00.

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Также источник сообщает, что послушать выступление смогут не только путешествующие, а и все ценители творчества Скрипки. Обещают даже трансфер от станции метро Харьковская.

На Рождество по восточному обряду - 7 января - Олег Скрипка дает концерт в столичном Дворце Украина. Цена билета стартует от 150 грн.

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