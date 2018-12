Британские критики назвали лучшие песни 2018-го

Поделись







Назвали лучшие хиты 2018-го /depositphotos.com

Британские музыкальные журналисты составили список лучших песен уходящего года.

Первое место в рейтинге досталось композиции This Is America американского рэпера Дональда Гловера (Childish Gambino), а клип на эту песню критики назвали "видеоработой века". В песне и в видео музыкант обнажает проблемы американского общества.

Второе место отвели композиции Make Me Feel соул-певицы Жанель Монэ. Критики назвали песню смесью "тугого фанка" и синти-попа - жанра электронной музыки, где доминирует синтезатор.

Третье место выборола эпатажная американка Ариана Гранде с песней No Tears Left To Cry. Песню певица записала в память о теракте на стадионе в Манчестере. Новая песня исполнительницы Thank U, Next, которую Ариана посвятила бывшим звездным бойфрендам, заняла шестое место в рейтинге. Клип на нее появился в Сети 2 декабря и за первые полчаса собрал 1 млн просмотров.

В десятку также попали шведская исполнительница Робин Honey с песней Missing You, француженка Christine and the Queens с песней Girlfriend, британцы Let’s Eat Grandma со своим Hot Pink и рэп-исполнительница Карди Би с I Like It. На десятом почетном месте - британская инди-рок-группа The 1975 c песней Love It if We Made It.

Ранее мы сообщали, что Ники Минаж выпустила новый провокационный клип.