Музыку Боба Марли включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

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Музыкант Боб Марли /Facebook.com

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Жанр музыки рэгги, который зародился на Ямайке в конце 1960-х, добавили к перечню охраняемого ЮНЕСКО нематериального наследия культуры.

В комментарии отметили, что музыка рэгги сыграла важную роль в социально-политической сфере.

Так, стиль рэгги, зародившийся среди ямайских бедняков, активно помогал международному диалогу в вопросах социальной несправедливости, а также борьбе за свои права и объедению людей гуманистическими ценностями. Музыку рэгги назвали разумной, а одновременно очень чувственной и духовной.

Ярчайшими представителями жанра считают музыкантов Банни Вайлера и Боба Марли.

Ранее мы писали, что в Киеве прошло награждение лучших украинских музыкантов 2018-го.