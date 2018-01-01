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Музыку Боба Марли включили в список культурного наследия ЮНЕСКО

Стиль музыки рэгги попал в перечень культурного наследия, охраняемого ЮНЕСКО.
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Музыкант Боб Марли
Музыкант Боб Марли
/Facebook.com

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Жанр музыки рэгги, который зародился на Ямайке в конце 1960-х, добавили к перечню охраняемого ЮНЕСКО нематериального наследия культуры.
В комментарии отметили, что музыка рэгги сыграла важную роль в социально-политической сфере.

Так, стиль рэгги, зародившийся среди ямайских бедняков,  активно помогал международному диалогу в вопросах социальной несправедливости, а также борьбе за свои права и объедению людей гуманистическими ценностями. Музыку рэгги назвали разумной, а одновременно очень чувственной и духовной.
Ярчайшими представителями жанра считают музыкантов Банни Вайлера и Боба Марли.

Ранее мы писали, что в Киеве прошло награждение лучших украинских музыкантов 2018-го.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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рэгги Боб Марли ЮНЕСКО культурное наследие Все теги
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