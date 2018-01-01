"Жесть, вот это сильно": В Сети комментируют необычный клип "Друга Ріка"
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В Сети появился новый клип группы Друга Ріка на песню "Дощ/ Хай вмиє нас" из альбома Пирамида (2017).
По сюжету, изрядно постаревший Валерий Харчишин смотрит в одиноком доме записи своих ранних концертов. Он звонит остальным участникам группы и собирает их вместе на концерт под дождем. После ливня музыканты преображаются.
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Зрители оставили положительные отзывы к видеоработе. Многим очень понравилась задумка клипа – как напоминание о том, что молодость не вечна и не стоит тащить с собой лишний хлам.
Также зрители отметили, что клип душевный и заставляет задуматься о том, что на самом деле важно.
Ранее мы писали, что слушатели высоко оценили новую песню Бумбокс.