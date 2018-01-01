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В 2018 году Украина и Польша празднуют 100-летие восстановления своей Независимости. В честь юбилея в Киеве запланировано три разножанровых концерта, главной идеей которых является сопоставление музыки польской и украинской - ораториальной, который состоялся 29 сентября на открытии 29-го Международного фестиваля Кyiv Music Fest, хоровой - 31 октября и симфонической, который состоится 4 декабря. Над репертуаром вместе работают исполнители обоих государств, что свидетельствует о близости и партнерстве Украины и Польши. Автором проекта является дирижер Роман Ревакович, который уже более 20 лет очень активно поддерживает музыкальный диалог между странами.

Последний концерт украино-польского цикла привлекает внимание к Игнацию Яну Падеревскому - выдающемуся пианисту, композитору и политику, влияние которого на историю Польши неоспоримо. Его Симфония си минор - "Полония", написанная в 1903-1911 годах была посвящена событиям польского Январского восстания 1863-го года против российского господства над Польшей. Цитата из Музурка Домбровского в последней части этого произведения (сегодня это польский национальный гимн) прогнозирует эти события, в которых через несколько лет сам композитор сыграет определяющую роль.

Украина - хотя и территориально - изначально играла особую роль в биографии пианиста и композитора. Здесь, в родовом имении Прилуки на Подолье, 1860 году он родился. На польском кладбище в Житомире похоронены его отец и сестра. Знаковым для Падеревского в его творческом пути оказался и Львов - сердце тогдашней Польши, ее культурная столица. Первые концерты пианист дал во Львове в 1887 и 1889 годах, но настоящего аншлага, даже ажиотажа заслужил уже после триумфальных гастролей по миру. А в 1910 году - году большого шопеновского юбилея - музыканта встречали здесь как национального героя и достойного преемника великого Фредерика. Можно и до сих пор задаваться вопросом , почему Падеревский в определенные моменты отходил от политической или музыкальной карьеры и снова возвращался к ней. Почему отказался даже от почетной миссии посланника в Лигу Наций? И действительно ли американский президент Вудро Вильсон внес независимость Польши в свои судьбоносные 14 пунктов только потому, что любил музыку Шопена и ценил талант Падеревского? Есть и еще один интересный момент в биографии этой личности: именно Падеревский принадлежал к трем полякам, которые изменили мировое виноделие, ведь переехав в США, он на своем ранчо в Пасо Роблес культивирует один из крупнейших в Калифорнии виноградников. Его вина вскоре получают золотые медали на специализированных выставках и даже попадают в Книгу Рекордов Гиннеса.

Ни один концерт этого цикла не обходился без исполнения современной украинской музыки. Поэтому, 4 декабря, вновь, как и во время первого концерта проекта прозвучат произведения Анны Гаврилец и Игоря Щербакова. Они были созданы в 2013 году по заказу Фонда Pro Musica Viva в рамках программы польского Министерства культуры и национального наследия "Коллекции - композиторские заказы", реализованной варшавским Институтом музыки и Танца. Солистом в концерте для фортепиано с оркестром № 3 Игоря Щербакова - выступит Йожеф Эрминь, фо-но.

Вход свободный