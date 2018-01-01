Ягодицы, машины и ванна с молоком: Вышел новый клип Ники Минаж

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Ники Минаж в клипе Good Form /Скриншот с YouTube

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Американская певица Ники Минаж, которая недавно получила звание "Лучшей певицы" по версии американских зрителей, снова эпатирует публику.

В новом клипе Минаж на песню Good Form, записанную с хип-хоп-исполнителем Лилом Уэйном, певица появляется в откровенных нарядах и купается в ванне с молоком.

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Яркие наряды Минаж, которые часто состоят из одного нижнего белья, подчеркивают ее пышные формы. Кроме того, как пример "отличной формы" - в видео фигурируют дорогие авто.

За 4 дня видео посмотрели более 22 млн пользователей.

Ранее мы писали, что вышел новый клип американской певицы о ее звездных "бывших".