"Ротару стала заложницей режима": Российская пресса об отказе артистки выступать в РФ

В российской прессе выдвигают теории, из-за чего украинская артистка София Ротару отказалась участвовать в новогоднем концерте.

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София Ротару с Филиппом Киркоровым /facebook.com

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Российская пресса продолжает писать об отказе украинской артистки Софии Ротару выступать на "Песне года". В публикациях используют комментарии российских артистов и политтехнологов.

Одна из российских газет написала, что Ротару отказалась из-за боязни провокаций со стороны украинских радикалов. Также в заметке говорится, что артистка расстроена таким положением вещей – поскольку в новогодний период всегда выступает на корпоративах в РФ. Однако, автор призывает россиян не расстраиваться, так как в концерте все-таки приняли участие Ани Лорак, Лобода и Повалий.

Другие издания продолжают обсуждать состояние здоровья артистки, уверяя что директор Ротару объяснил ее отказ приехать гипертоническим кризом.

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Российский музыкант Юрий Лоза выдвинул версию, что Ротару боится за родных из-за возможной резкой реакции в Украине. А продюсер Иосиф Пригожин заявил, что артистка стала "заложницей политической борьбы".

Также об отказе Ротару высказался член совета развития информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Скатертью дорога. Пусть зарабатывают у себя на родине и развлекают собственную публику. Всегда найдутся артисты из этих же самых стран, которые захотят у нас быть услышанными", - сказал эксперт.

Также он отметил, что за такое - у Ротару вполне могут отобрать звание народной артистки СССР.

Ранее стало известно, что после введения в Украине военного положения артистка позвонила организаторам Песни Года и отказалась участвовать в концерте. Многочисленные публикации в СМИ артистка не комментирует.

Ранее мы писали, что Ани Лорак раскритиковали за фонограмму.