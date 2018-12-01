"Платье - супер, а пела под фонограмму": В Сети о награде Лорак в России

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Украинская певица Ани Лорак /instagram.com/anilorak

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Украинская певица Ани Лорак, которая популярна в России, получила награду от российского "Нового радио" за песню "Новый бывший". Публикацию Ани Лорак сделала у себя в Инстаграм. На вручении артистка исполняла отмеченную песню в открытом блестящем платье по фигуре, с откровенным вырезом.

/Скриншот с instagram.com

Фанаты сняли видео - на нем певица веселится после награждения. Ани Лорак обнимается на видео с российским певцом Сергеем Лазаревым и неестественно громко смеется.

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В комментариях к фото Лорак - зрители отметили очень красивый наряд певицы. Однако, многие написали, что большинство участников концерта, включая Лорак, пели под фонограмму. "У вас такой хороший голос, зачем же вы под фанеру пели" – написали пользователи. Также отметили, что публичные выступления Лорак - скучны и однообразны.

/Скриншот с instagram.com

/Скриншот с instagram.com

Награду от Нового радио получила также Вера Брежнева.

Ранее мы сообщали, что прошло награждение назвали победителей M1 Music Awards-2018.