"Приеду, когда будет за 60": Сергей Шнуров посвятил стих запрету на въезд в Украину

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Певец Сергей Шнуров /facebook.com/profile.php?id=100019881243841

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Российский певец Сергей Шнуров, который в творчестве часто критикует российскую власть, а также реагирует на острые социальные и политические темы, посвятил стих новым ограничениям на въезд в Украину.

Стихотворение появилось в его Инстаграмм рядом с новостью о распоряжении главы украинской погранслужбы - ограничить въезд в Украину россиянам мужского пола в возрасте от 16-ти до 60-ти лет.

Шнуров обратился к киевлянам и заверил, что "взаимное наше влияние никуда не денется". Певец написал, что, несмотря на ограничения, в России и Украине и дальше одинаково будут слушать Брежневу и Лободу.

/Скриншот с instagram.com

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В конце Шнуров добавил, что в Украину обязательно приедет, но, ввиду новых правил – уже когда будет старше 60-лет.

Ранее певец в соцсетях отреагировал стихом на запрет концертов рэпера Хаски в России. "Запретите ветер, Дождик запретите", - саркастично заметил Шнуров.

Ранее мы сообщали, что на концерте Макса Барских пропал звук.