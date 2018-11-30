"Приеду, когда будет за 60": Сергей Шнуров посвятил стих запрету на въезд в Украину
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Российский певец Сергей Шнуров, который в творчестве часто критикует российскую власть, а также реагирует на острые социальные и политические темы, посвятил стих новым ограничениям на въезд в Украину.
Стихотворение появилось в его Инстаграмм рядом с новостью о распоряжении главы украинской погранслужбы - ограничить въезд в Украину россиянам мужского пола в возрасте от 16-ти до 60-ти лет.
Шнуров обратился к киевлянам и заверил, что "взаимное наше влияние никуда не денется". Певец написал, что, несмотря на ограничения, в России и Украине и дальше одинаково будут слушать Брежневу и Лободу.
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В конце Шнуров добавил, что в Украину обязательно приедет, но, ввиду новых правил – уже когда будет старше 60-лет.
Ранее певец в соцсетях отреагировал стихом на запрет концертов рэпера Хаски в России. "Запретите ветер, Дождик запретите", - саркастично заметил Шнуров.
Дорогие мои киевляне, К вам попасть сложно, как на Парнас, Но взаимное наше влиянье, Никуда не исчезнет от нас. Притяженье народов упруго, И в две тысячи сотом году, Будем слушать, как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу. Это будет не в эту, не в среду, На границе замочки висят. Я к вам как-нибудь точно приеду, Когда будет мне за шестьдесят.
Ранее мы сообщали, что на концерте Макса Барских пропал звук.