Участницы группы A.R.M.I.A записали драйвовую песню на украинском

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Ira и Sveta - участницы дуэта A.R.M.I.A

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Две участницы поп-группы A.R.M.I.A, которые раньше были подопечными продюсера Юрия Никитина, записали сингл на украинском языке.

Танцевальный трек "ПАРА МИ" появился на странице дуэта Ирины и Светланы, которые продолжают называться A.R.M.I.A.

Судя по промо песни, участницы придерживаются подчеркнуто-сексуального стиля группы.

На фото девушки позируют в откровенных нарядах, с яркой помадой и ногтями. На некоторых снимках они запечатлены как перед поцелуем.

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В комментарии к новому треку, Ирина и Светлана отметили, что группа уменьшилась - однако будет жить до тех пор, пока между ними есть любовь. Об этом, собственно, и сама песня.

Предыдущая песня группы "Слепая" вышла год назад. Тогда в составе A.R.M.I.A было 3 участницы.



Самым популярным хитом группы в Сети некогда стал "Чемпион". На странице mamamusic его послушали 1,3 млн раз.млн раз.

Ранее мы сообщали, что на концерте Макса Барских пропал звук.