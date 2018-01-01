"Відчиняй!": Эпатажная alyona alyona выложила новый клип

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alyona alyona в видеоработе

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Исполнительница alyona alyona, которая поет в стиле хип-хоп и недавно покорила Сеть клипом "Рыбки", записала новое видео.

Работа на песню "Відчиняй" вышла сегодня, 30 ноября.

В песне Алена призывает украинское общество открыть дверь новому поколению.

В клипе использовали нарезку из новостей украинских телеканалов. Герои видео - друзья и знакомые певицы. Они появляются на фоне домов столичной Троещины и заброшенных зданий.

Пользователи сразу же назвали клип перформансом и снова подчеркнули, что певица "умеет здорово качнуть".

Ранее мы писали, что Алена попала в любимый плей-лист Фагота из ТНМК.