Актриса Ирина Кудашова, которая играет в сериале Школа, снялась в дебютном клипе группы CLOUDLESS.

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Ирина Кудашова в клипе CLOUDLESS /Скриншот с Youtube

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В Сети появился первый клип украинской электропоп-группы CLOUDLESS на композицию VDCHVT. Эта песня уже звучала в сериале "Школа".

На роль героини клипа взяли Ирину Кудашову, которая в "Школе" играет Веронику.

На видео актриса находится в старом полуразрушенном здании, стены которого расписаны яркими рисунками. Героиня то грустит в одиночестве, то беззвучно кричит, как от сильной боли.

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Музыканты рассказали, что клипом хотели подчеркнуть идею песни: путь к настоящей любви ведет через одиночество. Пребывание наедине с собой может сделать человека гармоничным и поможет понять себя настоящего. Также хотели показать силу любви, которая не имеет границ.

По мнению музыкантов, образ Ирины подчеркивает настроению клипа - так как внешне девушка спокойна и гармонична.

Ранее мы сообщали, что в Сети критикуют клип Ани Лорак.