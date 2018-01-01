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Героиня сериала "Школа" снялась в странном клипе

Актриса Ирина Кудашова, которая играет в сериале Школа, снялась в дебютном клипе группы CLOUDLESS.
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Ирина Кудашова в клипе CLOUDLESS
Ирина Кудашова в клипе CLOUDLESS
/Скриншот с Youtube

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В Сети появился первый клип украинской электропоп-группы CLOUDLESS на композицию VDCHVT. Эта песня уже звучала в сериале "Школа".

На роль героини клипа взяли Ирину Кудашову, которая в "Школе" играет Веронику.

На видео актриса находится в старом полуразрушенном здании, стены которого расписаны яркими рисунками. Героиня то грустит в одиночестве, то беззвучно кричит, как от сильной боли. 

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Музыканты рассказали, что клипом хотели подчеркнуть идею песни: путь к настоящей любви ведет через одиночество. Пребывание наедине с собой может сделать человека гармоничным и поможет понять себя настоящего. Также хотели показать силу любви, которая не имеет границ.

По мнению музыкантов, образ Ирины подчеркивает настроению клипа - так как внешне девушка спокойна и гармонична.

Ранее мы сообщали, что в Сети критикуют клип Ани Лорак.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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