Героиня сериала "Школа" снялась в странном клипе
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В Сети появился первый клип украинской электропоп-группы CLOUDLESS на композицию VDCHVT. Эта песня уже звучала в сериале "Школа".
На роль героини клипа взяли Ирину Кудашову, которая в "Школе" играет Веронику.
На видео актриса находится в старом полуразрушенном здании, стены которого расписаны яркими рисунками. Героиня то грустит в одиночестве, то беззвучно кричит, как от сильной боли.
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Музыканты рассказали, что клипом хотели подчеркнуть идею песни: путь к настоящей любви ведет через одиночество. Пребывание наедине с собой может сделать человека гармоничным и поможет понять себя настоящего. Также хотели показать силу любви, которая не имеет границ.
По мнению музыкантов, образ Ирины подчеркивает настроению клипа - так как внешне девушка спокойна и гармонична.
Ранее мы сообщали, что в Сети критикуют клип Ани Лорак.