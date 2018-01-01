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"До "мурашек": Слушатели похвалили новую песню Бумбокс

В Сети обсуждают новую композицию украинской группы Бумбокс, которая вышла 28 ноября.
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Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк
Фронтмен группы Бумбокс Андрей Хлывнюк
/Instagram.com

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Вчера, 28 ноября украинская группа Бумбокс представила новую песню "Твій на 100%".

Вокалист группы Андрей Хлывнюк рассказал, что песня родилась после одной встречи в аэропорту. Когда Андрей ждал посадку на рейс, к нему подошла девушка и рассказала очень личную историю. История любви девушки, которая оборвалась внезапно, ассоциировались у нее с ранним творчеством Бумбокс. Песню Хлывнюк написал прямо в самолете. Именно такая "экстремальная" ситуация задала драйвовый тон трека.

/Скриншот с YouTube

Пользователи сравнили трек с лучшими песнями Бумбокс – "Вахтерам", "Люди".

/Скриншот с YouTube

Также в комментариях фанаты отметили, что песня "вкусная" и задевает за живое.

/Скриншот с YouTube

Ранее мы сообщали, что эпатажная певица Алена попала в плейлист Фагота из ТНМК.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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