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Кто из музыкантов попал в рейтинг самых богатых людей планеты

Журнал Forbes назвал самых богатых знаменитостей года.
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Кайли Дженнер стала самой молодой богачкой мира
Кайли Дженнер стала самой молодой богачкой мира
/Instagram.com

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Американское финансово-экономическое издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей до 30-ти лет. 

Второе место у британского музыканта 27-летнего Эда Ширана. Его доход составил 110 млн  долл (приблизительно 3, 111 млрд грн). Большая его часть пришла к Ширану благодаря всемирному турне.

Британский музыкант Эд Ширан
Британский музыкант Эд Ширан
/Instagram.com
Четвертое место заняла 28-летняя американская певица Тейлор Свифт. Ее доход составил 80 млн долл (приблизительно 2,263 млрд грн).

Американка Тэйлор Свифт
Американка Тэйлор Свифт
/Instagram.com

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На пятом месте 28-летний канадский музыкант Эйбел Тесфайе (псевдо The Weeknd), который возглавлял прошлогодний список. Его доход упал с 97 до 57 млн долларов (1,612 млрд грн).

Из области музыки в список попал также американский диджей Эндрю Таггарт (45,5 млн долл - приблизительно 1,287 млрд грн).

Диджей Эндрю Таггарт
Диджей Эндрю Таггарт
/Instagram.com
  

Кроме музыкантов, в список попали также спортсмены и деятели шоу-биза.

Самой богатой стала американская модель, младшая сестра участницы реалити-шоу и сэкс-символа Ким Кардашьян – 21-летняя Кайли Дженнер.

За 2018 она заработала 166,5 млн долларов (приблизительно 4,710 млрд грн).

Линия косметики Кайли Дженнер
Линия косметики Кайли Дженнер
/Instagram.com

Разбогатела Кайли благодаря открытию собственной линии косметики Kylie Cosmetics. В прошлом году доход звезды был в 4 раза скромнее и она занимала 10 строчку в рейтинге.

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Источник: Afisha.bigmir.net
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