Плюет в лицо истеблишменту: Эпатажная Алена попала в плейлист Фагота из ТНМК
Читай также: Назвали ТОП-3 самых дорогих украинских певцов
Эпатажная украинская исполнительница alyona alyona, которая известна пользователям по необычному клипу на песню "Рыбки", попала в любимый плей-лист вокалиста группы ТНМК Фагота. "Разрывает шаблоны и плюет в лицо истеблишменту, мощный боец альтернативного фронта" - сказал Фагот.
В пятерке любимых треков музыкант назвал ее новую песню "Головы". Она оказалась на 4 месте. Клип на нее появился около недели назад. Это вторая по счету видеоработа воспитательницы из Барышевки, Киевской области. "Рыбки" alyona alyona выложила в Сеть в начале октября. За сутки она набрала больше 80 тыс просмотров.
Читай также: ТНМК показали мистический клип с ангелами и демонами
Клипы исполнительницы активно обсуждают в Сети. В частности, в комментариях к "Головы" подписчики из России заметили, что девушка делает довольно качественный хип-хоп.
А одна подписчица пошутила по поводу простоты клипа: "Вышла на прогулку – и записала видеоработу. Бадоев – до свидания!"
Ранее мы писали о том, что полтавчане потроллили хит Время и Стекло.