Плюет в лицо истеблишменту: Эпатажная Алена попала в плейлист Фагота из ТНМК

Вокалист ТНМК Фагот назвал хип-хоп исполнительницу alyona alyona в пятерке лучших из своего плей-листа.

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Клип "Рыбки" набрал 80 тыс просмотров за сутки /Скриншот с YouTube

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Эпатажная украинская исполнительница alyona alyona, которая известна пользователям по необычному клипу на песню "Рыбки", попала в любимый плей-лист вокалиста группы ТНМК Фагота. "Разрывает шаблоны и плюет в лицо истеблишменту, мощный боец альтернативного фронта" - сказал Фагот.

В пятерке любимых треков музыкант назвал ее новую песню "Головы". Она оказалась на 4 месте. Клип на нее появился около недели назад. Это вторая по счету видеоработа воспитательницы из Барышевки, Киевской области. "Рыбки" alyona alyona выложила в Сеть в начале октября. За сутки она набрала больше 80 тыс просмотров.

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Клипы исполнительницы активно обсуждают в Сети. В частности, в комментариях к "Головы" подписчики из России заметили, что девушка делает довольно качественный хип-хоп.

/Скриншот с YouTube

А одна подписчица пошутила по поводу простоты клипа: "Вышла на прогулку – и записала видеоработу. Бадоев – до свидания!"

/Скриншот с YouTube

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