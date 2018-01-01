Ты меня не тронь: Хит Время и стекло красиво пороллили

Полтавская группа Сен-Тропе выпустила клип-пародию на "Тролль" Время и Стекло.

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Участники полтавского "Сен-Тропе" записали новую пародию /Скриншот с YouTube

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Полтавский дуэт Сен-Тропе, который когда-то участвовал в Икс-Факторе, выпустил клип-пародию на песню "Тролль" группы Время и Стекло.

В клипе "Ты меня не тронь" участники разыгрывают разборки "чотких пациков" в спортивках. Каждый из них приводит смешные аргументы, почему не стоит трогать соперника.

Ранее мы сообщали, что Потап ярко протроллил Тину Кароль.