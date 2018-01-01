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"В стремленьи мягко спать и кушать всласть.

Страна на перевыборы идёт.

Бессмысленно менять любую власть —

Пока не перевыбрали народ...", – Александр Меламуд.

Остросоциальная сказка для взрослых "Дракон", покорившая киевских зрителей осенью, возвращается на сцену Октябрьского дворца 13 декабря! Спектакль режиссера Владимира Горянского по мотивам нестареющей пьесы Евгения Шварца с авторской музыкой и песнями Александра Меламуда, искрометными шутками и талантливейшими актерами не оставит равнодушным никого в зале.

За основу спектакля взят сказочный сюжет о драконе, которого нельзя победить, потому что он живет в каждом из жителей города. Эта история совсем не о чудовище. Она о людях, которые не готовы к свободе, ведь жизнь под властью дракона они считают вполне приемлемой. Лишившись одного тирана, они безропотно повинуются другому. Оказывается, убить дракона недостаточно…

Специально для спектакля были созданы оригинальные декорации и уникальные костюмы. Зрителей ждет световое шоу, запоминающиеся персонажи и живое музыкальное сопровождение. Создадут эту предновогоднюю сказку для вас лучшие актеры: Владимир Горянский, Дмитрий Ступка, Александр Меламуд, Алексей Суханов, Светлана Косолапова, Максим Максимюк, Андрей Джеджула, Владимир Захарченко.

Режиссер: Владимир Горянский.

Композитор и автор стихов: Александр Меламуд.

Художник-сценограф: Алексей Обертинский.

Художник по костюмам: Любава Сокол.

При участии бэнда имени Джульетты Капулетти под руководством Андрея Соловьева.

Продюсер: Александр Меламуд.

Встретимся на спектакле!