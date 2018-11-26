Потап ярко потроллил Тину Кароль: Как реагируют соцсети

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Алексей Потапенко /facebook.com/oleksii.potapenko

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Украинский певец, продюсер Потап (Алексей Потапенко) подшутил над своей коллегой и конкурентом по проекту Голос Страны Тиной Кароль. Он выложил в Инстаграм фрагмент выступления Тины Кароль, где вместо ее пения звучит надрывный мужской крик.

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Пользователи активно комментируют пост. Большинство написали, что "прикол" их очень рассмешил. Также они уверены, что сама Тина не должна обижаться на такой троллинг, поскольку Потап часто развлекает публику подобным образом.

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Однако несколько пользователей написали, что Потапенко завидует Тине. Также комментаторы пошутили, что Потапу стоит быть поаккуратнее – так как Тина Кароль недавно стала продюсером премии М1Music Awards.

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Ранее мы писали, что подопечная Потапа Ингрет записала первый альбом.