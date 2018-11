Стало известно, какое место заняла украинка в Детском Евровидении

Поделись







Дарина Красновецкая представила Украину на детском Евровидении

Появились результаты Детского Евровидения-2018. Финал конкурса состоялся вчера, 25 ноября, в столице Белоруссии Минске. Украинская участница 11-летняя винничанка Дарина Красновецкая с песней Say Love получила от зрителей 182 балл и заняла 4 место.

Композиция украинки призывала быть добрее и поставить в центр жизни любовь. Исполнительница выступала с большим красным рупором, лицо Дарины было разрисовано сердечками. После выступления украинки пользователи Сети отметили, что песня оказалась как нельзя кстати – в связи с обострением российско-украинского военного конфликта.

Победительницей Детского Евровидения 2018 стала Роксана Вегель из Польши с композицией Anyone I Want To Be. 2 место у Angelina из Франции - она исполнила Jamais Sans Toi. На третьем месте австралийская участница Jael с песней Champion.

