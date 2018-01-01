Об успехе песни Плакала в России: Группа Казка прокомментировали ситуацию

Участники украинской группы "Казка" рассказали о своем отношении к лидерству в российских хит-парадах.

Поделись







Песня группы Казка возглавила российский хит-парад МУЗ ТВ /facebook.com/kazka.band

Читай также: Майкл Щур назвал группу Казка украинским секретным оружием

Участники инди-поп группы "Казка" прокомментировали свое отношение к недавнему успеху в российских чартах. Об этом музыканты рассказали украинским СМИ.

"Казка" признались, что для них первое место в ТОП-30 российского чарта МУЗ-ТВ на прошлой неделе стало полной неожиданностью. Также они отметили, что главное то, что песня нашла отзыв в большом количестве человеческих сердец.

Кроме того, музыканты напомнили, что их песня "Плакала" вошла во множество других чартов, кроме российских. Она стала популярной в Колумбии, странах Средней Азии, Молдове, Армении, Латвии и Беларуси.

"Получается, музыка не имеет ни языковых ни географических границ. Мы рады приветствовать всех слушателей планеты Земля на территории нашего творчества" - сказали "Казка".

Ранее сообщалось, что украинские ученые раскритиковали клип Плакала группы Казка.