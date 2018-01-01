Что в Сети говорят о новом клипе экс-виагры Джанабаевой
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Бывшая участница украинской группы ВИА гра Альбина Джанабаева выпустила новый клип "Хочешь". По сюжету, героиня ждет звонка от любимого мужчины. На видео артистка сначала лежит на полу в воде, а после – "распадается" на 4 свои копии, каждая из которых танцует какую-то эмоцию.
Видео создавала известная в Америке Ольга Соколова. Свою задумку режиссер пояснила тем, что тело – наиболее совершенный инструмент, которым можно точно передать внутреннее состояние и эмоции.
Пользователи сети разделились на 2 лагеря. Одни – позитивно отзываются о видеоработе Джанабаевой и подчеркивают ее сексуальность в клипе.
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Другие отмечают, что певица, увы, не Майя Плисецкая, потому ее пластика не всегда выглядит совершенно.
Также хейтеры Джанабаевой продолжают в комментариях вспоминать историю развода Валерия Меладзе по вине Альбины.
Ранее мы сообщали, что в Сети разнесли в пух и прах клип Ирины Билык.