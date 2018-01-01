OLEYNIK выпустил клип о влюбленности

Украинский певец OLEYNIK выпустил очень динамичную видеоработу на песню Шот-Шот.

Поделись







Вадим Олейник раньше пел в дуэте"ДиО.фильмы" /facebook.com

Украинский исполнитель, которого знают по участию в проекте "Фабрика звезд", выпустил динамичный клип на песню Шот-Шот.

Читай также: Время и стекло выпустили терапевтическую песню

Песня посвящена "странным" отношениям. Влюбленный герой называет девушку главной своей "траблой", однако признается, что именно это в ней и привлекает.

В клипе динамично меняются кадры и цвет картинки. По замыслу создателей, видеоработа должна соответствовать мироощущению влюбленного человека, у которого настроение меняется быстро и кардинально.

Ранее мы сообщали, что появился необычный клип на песню Билык и Ракицкой "Подружка".