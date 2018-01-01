OLEYNIK выпустил клип о влюбленности
Украинский певец OLEYNIK выпустил очень динамичную видеоработу на песню Шот-Шот.
Вадим Олейник раньше пел в дуэте"ДиО.фильмы"/facebook.com
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Песня посвящена "странным" отношениям. Влюбленный герой называет девушку главной своей "траблой", однако признается, что именно это в ней и привлекает.
В клипе динамично меняются кадры и цвет картинки. По замыслу создателей, видеоработа должна соответствовать мироощущению влюбленного человека, у которого настроение меняется быстро и кардинально.
Ранее мы сообщали, что появился необычный клип на песню Билык и Ракицкой "Подружка".