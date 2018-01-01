Переключиться на мобильную версию

OLEYNIK выпустил клип о влюбленности

Украинский певец OLEYNIK выпустил очень динамичную видеоработу на песню Шот-Шот.
Поделись

Вадим Олейник раньше пел в дуэте
Вадим Олейник раньше пел в дуэте"ДиО.фильмы"
/facebook.com
Украинский исполнитель Вадим Олейник, которого знают по участию в проекте "Фабрика звезд", выпустил динамичный клип на песню Шот-Шот.

Читай также: Время и стекло выпустили терапевтическую песню

Песня посвящена "странным" отношениям. Влюбленный герой называет девушку главной своей "траблой", однако признается, что именно это в ней и привлекает.

В клипе динамично меняются кадры и цвет картинки. По замыслу создателей, видеоработа должна соответствовать мироощущению влюбленного человека, у которого настроение меняется быстро и кардинально.

Ранее мы сообщали, что появился необычный клип на песню Билык и Ракицкой "Подружка".

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Вадим Олейник OLEYNIK Шот-Шот клип украинская музыка Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь