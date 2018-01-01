В Сеть выложили новую видеоработу на песню Ирины Билык в дуэте с Ольгой Ракицкой.

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Ирина Билык предстала в клипе в новом образе /facebook.com/pg/bilyk.iryna

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В сети появился клип на совместную работу Ирины Билык и молодой певицы Ольги Ракицкой, которая переехала в столицу из Донецка. Песня называется "Подружка". Раньше Ольга Ракицкая исполняла ее сама. Сюжет вращается вокруг утешения подруги после расставания с парнем.

Ирина Билык предстает в клипе в новом –хипстерском виде. Одета исполнительница в белое худи и узкие брюки. А на яркую прическу с эффектом некоторой небрежности – на протяжении всего клипа надет капюшон. Ольга Ракицкая наоборот часто появляется одетой в черное.



Ранее мы писали, что видеоработа Ирины Билык "Леня, Леонид" возмутила публику.