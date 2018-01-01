Переключиться на мобильную версию

Появился необычный клип на песню Билык и Ракицкой "Подружка"

В Сеть выложили новую видеоработу на песню Ирины Билык в дуэте с Ольгой Ракицкой.
Поделись

Ирина Билык предстала в клипе в новом образе
Ирина Билык предстала в клипе в новом образе
/facebook.com/pg/bilyk.iryna

Читай также: Время и стекло выпустили терапевтическую песню

В сети появился клип на совместную работу Ирины Билык и молодой певицы Ольги Ракицкой, которая переехала в столицу из Донецка. Песня называется "Подружка". Раньше Ольга Ракицкая исполняла ее сама. Сюжет вращается вокруг утешения подруги после расставания с парнем.

Ирина Билык предстает в клипе в новом –хипстерском виде. Одета исполнительница в белое худи и узкие брюки. А на яркую прическу с эффектом некоторой небрежности – на протяжении всего клипа надет капюшон. Ольга Ракицкая наоборот часто появляется одетой в черное.


Ранее мы писали, что видеоработа Ирины Билык "Леня, Леонид" возмутила публику.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Afisha.bigmir.net
Поделись
Теги
Ирина Билык Ольга Ракицкая украинская музыка поп-музыка Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь