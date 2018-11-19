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Ани Лорак вернулась в Киев ради новых съемок

О своем приезде и планах певица сообщила в Instagram
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Ани Лорак приехала в Киев
Ани Лорак приехала в Киев
/instagram.com/anilorak

Уже ставшая скандальной украинская певица Ани Лорак приехала в Киев из России, в которой сейчас постоянно проживает и работает. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

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Ани Лорак выложила фотографию, отметив местоположение Киев, а уже чуть позже представила еще 2 снимка, которые явно намекают на то, что целью приезда в столицу стали съемки на телеканале Интер в шоу Голубой Огонек. Исполнительница пообещала своим фанатов множество сюрпризов,  которые готовит прямо  сейчас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#интер #сон

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

Комментируя записи в соцсети, некоторые оказались рады приезду Ани Лорак в родную страну, а другие же посоветовали уезжать певице обратно в Россию.

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Ранее сообщалось о том, что Ани Лорак спела в рекламе фильма о группе Queen

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