Ани Лорак вернулась в Киев ради новых съемок

О своем приезде и планах певица сообщила в Instagram

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Ани Лорак приехала в Киев /instagram.com/anilorak

Уже ставшая скандальной украинская певица Ани Лорак приехала в Киев из России, в которой сейчас постоянно проживает и работает. Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.

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Ани Лорак выложила фотографию, отметив местоположение Киев, а уже чуть позже представила еще 2 снимка, которые явно намекают на то, что целью приезда в столицу стали съемки на телеканале Интер в шоу Голубой Огонек. Исполнительница пообещала своим фанатов множество сюрпризов, которые готовит прямо сейчас.

Комментируя записи в соцсети, некоторые оказались рады приезду Ани Лорак в родную страну, а другие же посоветовали уезжать певице обратно в Россию.

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