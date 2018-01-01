Регина Тодоренко снялась в очень личном клипе своего жениха

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Регина Тодоренко сыграла в клипе Влада Топалова /Скриншот с Youtube

Украинская телеведущая, которая известна по проекту "Орел и решка", Регина Тодоренко снялась в клипе своего жениха, экс-участника группы Smash, Влада Топалова.

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Видео на песню "Там, где ты" появилось на YouTube-канале исполнителя. Сюжет клипа автобиографичен. Показывает историю творческого взлета и падения Влада из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками. В ролике есть кадры первых его выступлений еще в детском возрасте, нарезка с концертов группы Smash. По сюжету, Влад берет себя в руки и завязывает с вредными привычками.

Беременная Регина Тодоренко появляется в начале и в конце клипа. В ее объятиях артист просыпается после страшного сна о прошлой разгульной жизни. Кроме ведущей, в клипе сыграли отец Топалова и второй участник дуэта Smash Сергей Лазарев.

/Скриншот с YouTube

Пользователи Сети позитивно отреагировали на клип. Отметили, что видео очень личное, и что он очень напоминает признание в любви Топалова свой невесте.

/Скриншот с Youtube

Ранее сообщалось, что откровенный клип про деньги взорвал YouTube.