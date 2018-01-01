Гимн расставания: В Сети обсуждают новую песню Alekseeva

В Сети обсуждают новую музыкальную работу Никиты Алексеева "Как ты там".

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Украинский исполнитель Никита Алексеев участвовал в 2018-м в Евровидении от Беларуси /facebook.com

В Сеть выложили новую песню украинского исполнителя Никиты Алексеева "Как ты там".

В песне лирический герой тяжело переживает расставание с любимой. Пытаясь отвлечься, он постоянно возвращается к вопросу "как она там". Пользователи отметили, что стихи новой песни Алексеева задевают за живое.

/скриншот с Facebook

Также подчеркнули, что Никита Алексеев исполняет композицию так, будто сам пережил нечто подобное.

/Скриншот с YouTube

/Скриншот с Facebook

В одном из комментариев написали, что песня настолько проникновенна, что может стать гимном всех людей, кто сложно переживает расставание.

/Скриншот с YouTube

Ранее сообщалось, что Никита Алексеев претендует на премию M1 Music Awards 2018.