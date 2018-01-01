Гимн расставания: В Сети обсуждают новую песню Alekseeva
В Сети обсуждают новую музыкальную работу Никиты Алексеева "Как ты там".
Украинский исполнитель Никита Алексеев участвовал в 2018-м в Евровидении от Беларуси/facebook.com
В песне лирический герой тяжело переживает расставание с любимой. Пытаясь отвлечься, он постоянно возвращается к вопросу "как она там". Пользователи отметили, что стихи новой песни Алексеева задевают за живое.
Также подчеркнули, что Никита Алексеев исполняет композицию так, будто сам пережил нечто подобное.
В одном из комментариев написали, что песня настолько проникновенна, что может стать гимном всех людей, кто сложно переживает расставание.
Ранее сообщалось, что Никита Алексеев претендует на премию M1 Music Awards 2018.