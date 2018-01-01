На День студента в Киеве выступит Leeroy Thornhill, который был участником группы The Prodigy.

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Leeroy Thornhill был участником группы The Prodigy

В эту субботу, 17 ноября, в Киеве состоится масштабный фестиваль ко Дню студента - Studance. Организаторы отмечают, что событие не только объединит все вузы Киева, но и соберет лучших артистов электронной сцены Украины и не только.

Хедлайнером ночи станет Leeroy Thornhill - британский электронный музыкант, танцор, продюсер, диджей, а также бывший клавишник и support-DJ группы The Prodigy. Украинским хедлайнером станет группа Курган и Агрегат, которая в этом году номинирована на звание "Лучший хип-хоп" от Jagermeister Music Awards.

За драм-н-бас будет отвечать украинский диджей Tapolsky, который в этом году уже задавал ритм на вечеринках Radioday и Soloma Fest. Tapolsky известен своими нестандартными лайвами в самых неожиданных локациях, например, в сквере Нарбута, на острове Джарылгач и в Яблочном саду. Также Tapolsky был куратором собственной сцены на фестивале Atlas Weekend.

Также сеты отыграют несколько украинских диджеев, а за хип-хоп составляющую будет отвечать GIGA1 — один из главных батл-рэперов Украины.

Мероприятие обещает стать самой масштабной вечеринкой города в эту ночь. Организаторами мероприятия стала команда "Типичного Киева", которая в этом году уже провела масштабные вечеринки Radioday на Европейской площади и Solomafest на стадионе НАУ.