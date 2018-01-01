На День студента в Киеве выступит экс-участник The ProdigyПресс-релиз
Хедлайнером ночи станет Leeroy Thornhill - британский электронный музыкант, танцор, продюсер, диджей, а также бывший клавишник и support-DJ группы The Prodigy. Украинским хедлайнером станет группа Курган и Агрегат, которая в этом году номинирована на звание "Лучший хип-хоп" от Jagermeister Music Awards.
За драм-н-бас будет отвечать украинский диджей Tapolsky, который в этом году уже задавал ритм на вечеринках Radioday и Soloma Fest. Tapolsky известен своими нестандартными лайвами в самых неожиданных локациях, например, в сквере Нарбута, на острове Джарылгач и в Яблочном саду. Также Tapolsky был куратором собственной сцены на фестивале Atlas Weekend.
Также сеты отыграют несколько украинских диджеев, а за хип-хоп составляющую будет отвечать GIGA1 — один из главных батл-рэперов Украины.
Мероприятие обещает стать самой масштабной вечеринкой города в эту ночь. Организаторами мероприятия стала команда "Типичного Киева", которая в этом году уже провела масштабные вечеринки Radioday на Европейской площади и Solomafest на стадионе НАУ.