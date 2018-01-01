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Лобода и Винник: Сколько стоят звезды на новогодние корпоративы

Светлана Лобода стала дорогой знаменитостью на праздник
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Лобода стала самой дорогой певицей для новогодних корпоративов
Лобода стала самой дорогой певицей для новогодних корпоративов
/instagram.com/lobodaofficial

Популярная украинская певица возглавила список самых высокооплачиваемых артисток для новогодних корпоративов, а между тем ее называли и самой востребованной. Самим же дорогим представителей мужской половины певцов стал Олег Винник.

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Гонорар Лободы для обычной корпоративной вечеринки составляет уже 50 тысяч долларов, однако в новогоднюю ночь указанная сума вырастет аж в два раза. В свою очередь, покоритель волчиц Винник зарабатывает за выступление на таких мероприятиях примерно 40 тысяч долларов, а в празднование Нового года умножает ценник на три. К слову, еще два года назад за корпоратив певец брал 15 тысяч $.

Олег Винник
Олег Винник
/instagram.com/olegg.vynnyk

Люди, работающие в ивент-агентствах, говорят, что заказчики всегда осознают, что, заказывая ту или иную знаменитость на праздник, нужно заплатить немало денег, что они и делают, ведь среди них есть владельцы магазинных сетей, крупных банков, а также представители других крупных сфер бизнеса.

Ранее сообщалось о том, что клип LOBODA - SUPERSTAR об ЛГБТ вызвал бурные обсуждения в сети

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