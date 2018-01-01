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Блондинка била по Порше для клипа: Реакция соцсетей

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Кадр из видео прохожего, снятого 13 ноября 2018-го на улице Шота Руставели в Киеве
Кадр из видео прохожего, снятого 13 ноября 2018-го на улице Шота Руставели в Киеве
/Скриншот с YouTube

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Из видео прохожих, которые записывали, как в центре Киева блондинка в розовом пальто била топором по капоту Porsche 718, смонтировали ролик. Клип музпроекта MDZ c названием NO STRESS выложили в Сеть сегодня, 16 ноября.

Женщина, бьющая по спорткару с номерами NOSTRESS1 оказалась участницей группы MDZ.

В песне к видео звучит призыв не поддаваться стрессу.

Пользователи активно комментируют видео. Большинство отмечает, что очень жалко машину.

/Скриншот с YouTube
Свидетели съемок отмечают, что не догадались, о "подставе", так как артистка была в образе на на все 100.

/Скриншот с Youtube
Некоторые из пользователей отметили, что такая необычная съемка клипа - очень интересный ход музыкантов.

Отдельные пользователи написали, что композиция напоминает музыку 15-летней давности.

/Скриншот из YouTube
Видео с блондинкой, бьющей Порше, снятые 13 ноября прохожими с разных ракурсов, стали вирусными в Сети. Их обсуждали в Украине, Росси, Беларуси, Казахстане, Латвии, Молдове и Израиле.  

Ранее сообщалось, что девушка разбила чужой Порше: реакция соцсетей на съемки в Киеве.

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Источник: afisha.bigmir.net
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блондинка в розовом пальто Киев украинская музыка Все теги
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