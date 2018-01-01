Блондинка била по Порше для клипа: Реакция соцсетей
Кадр из видео прохожего, снятого 13 ноября 2018-го на улице Шота Руставели в Киеве/Скриншот с YouTube
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Из видео прохожих, которые записывали, как в центре Киева блондинка в розовом пальто била топором по капоту Porsche 718, смонтировали ролик. Клип музпроекта MDZ c названием NO STRESS выложили в Сеть сегодня, 16 ноября.
Женщина, бьющая по спорткару с номерами NOSTRESS1 оказалась участницей группы MDZ.
В песне к видео звучит призыв не поддаваться стрессу.
Пользователи активно комментируют видео. Большинство отмечает, что очень жалко машину.
Отдельные пользователи написали, что композиция напоминает музыку 15-летней давности.
Ранее сообщалось, что девушка разбила чужой Порше: реакция соцсетей на съемки в Киеве.