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Украинская "Казка" возглавила российский чарт

Песня Плакала украинской группы Казка по итогам прошлой недели возглавила российский хит-парад.
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Кадр из клипа Плакала группы Казка
Кадр из клипа Плакала группы Казка
/facebook.com/muz
Песня "Плакала" украинской группы Казка возглавила чарт из 30-ти песен российского МУЗ-ТВ.

/скриншот с Facebook
В ТОП-30 также вошли украинские исполнители Ани Лорак, Макс Барских, Время и Стекло, MONATIK.

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До этого, песня "Плакала" была на втором месте мирового чарта ТОП-100 Shazam. Ее показывают на канале MTV. Клип на песню "Плакала" появился на Youtube 25 сентября. За полтора месяца его посмотрели больше 45 млн раз.

Ранее мы писали о ТОП-5 песен с необычной историей.

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Источник: afisha.bigmir.net
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Плакала Казка KAZKA чарт ТОП-30 украинская музыка Все теги
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