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Кадр из клипа Плакала группы Казка /facebook.com/muz

Песня "Плакала" украинской группы Казка возглавила чарт из 30-ти песен российского МУЗ-ТВ.

/скриншот с Facebook

В ТОП-30 также вошли украинские исполнители Ани Лорак, Макс Барских, Время и Стекло, MONATIK.

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До этого, песня "Плакала" была на втором месте мирового чарта ТОП-100 Shazam. Ее показывают на канале MTV. Клип на песню "Плакала" появился на Youtube 25 сентября. За полтора месяца его посмотрели больше 45 млн раз.

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