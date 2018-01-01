Украинская "Казка" возглавила российский чарт
Песня Плакала украинской группы Казка по итогам прошлой недели возглавила российский хит-парад.
Кадр из клипа Плакала группы Казка/facebook.com/muz
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До этого, песня "Плакала" была на втором месте мирового чарта ТОП-100 Shazam. Ее показывают на канале MTV. Клип на песню "Плакала" появился на Youtube 25 сентября. За полтора месяца его посмотрели больше 45 млн раз.
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